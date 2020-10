Griepspuit halen begint met chaos maar buigt snel om

Facebook blokkeert pagina's Brabantse Sint-co­mités om Zwarte Piet: ‘Het gaat echt wel ver hoor’

21:13 Enkele Sinterklaascomités in Brabant kunnen niks meer plaatsen op hun eigen facebookpagina's. Ze zijn geblokkeerd of beheerders zijn hun rechten kwijt, omdat zij in het verleden foto's of video's van Zwarte Piet hebben geplaatst. De pagina van het Sinterklaas Comité Breda is zelfs helemaal offline. ,,Ik zou de pagina best aan willen passen zodat hij voldoet aan de regels, maar ik kan hem niet meer beheren", vertelt een van de voorzitters enigszins verslagen.