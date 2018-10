Grijze kliko in heel Meierijstad nog maar eens per maand geleegd

Vanaf 1 januari wordt in de hele fusiegemeente het afval op dezelfde manier opgehaald. Nu verschilt dat nog. In Schijndel en Sint-Oedenrode wordt de ene week de groenbak geleegd, de andere week de grijze container. In Veghel wordt het restafval al wel een keer per maand opgehaald. En ook de prijzen niet overal hetzelfde. Vanaf 2019 betaalt iedereen per keer dat de bak aan de straat gaat voor restafval en is het groenafval gratis. Hoe hoog de tarieven zijn is nog niet duidelijk, daar neemt de gemeenteraad in december een besluit over. Inwoners ontvangen binnenkort een brief met uitleg.

Nieuwe chip op de container

Vanaf januari wordt alle afval ingezameld door één bedrijf, namelijk Van Kaathoven. Nu zijn er nog drie afvalbedrijven aan het werk in Meierijstad: Sita, Van Kaathoven en Van Gansewinkel. Voor het uniforme systeem krijgen alle grijze containers in Veghel en Sint-Oedenrode een nieuwe chip om het legen van de container te registreren. Op basis van die gegevens worden de kosten bepaald die bij een huishouden in rekening wordt gebracht. ,,We vragen inwoners om medewerking bij het omchippen van de grijze containers, daarvoor ontvangen ze de komende weken een brief met uitgebreide instructies”, zegt wethouder Harry van Rooijen.

Quote We streven op termijn zelfs naar slechts 30 kilogram restafval per huishouden Harry van Rooijen , Wethouder Meierijstad