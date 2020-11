Grill blijft aanstaan, brandalarm bij restaurant De Sirenes in Uden

Krijgt Schijndel een overkapte Markt in deze coronawin­ter?

20 november SCHIJNDEL - Dit is het plan; de Markt van Schijndel begin volgend jaar voor zo'n twee maanden overkappen voor honderd mensen die op anderhalve meter afstand kunnen zitten. Maar of het gaat lukken is nog zeer de vraag. Het hangt volledig af van de landelijke coronaregels. ,,Als de horeca niet open mag, gaat dit plan ook niet door.”