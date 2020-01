Grimmige Sprookjes in Boekel: ook als je niet van Sneeuwwitje houdt

CULTUUR IN DE REGIOGrimmige sprookjes. Zo heet de meest recente expositie bij de Kunstraad in Boekel, die door Yvonne Dolk (53) en Marga Janssen (61) wordt gerund. De naam verwijst naar de gelijknamige vertaalde sprookjesbundel van de Duitse gebroeders Grimm, waarin niet de meest vrolijke verhalen staan beschreven. ,,Dat is ons werk ook niet, dat is rauw met een zacht randje'', zegt Dolk.

,,Zelf zijn we ook niet altijd lief, en dat is terug te zien in ons werk, hoewel er wel humor in verwerkt zit. Het werk van Marion de Goeij sluit daar perfect bij aan, vandaar dat zij als gastexposante is uitgenodigd’’, vertelt Dolk. Dat zit zo: Janssen, die aan assamblagekunst doet , en Dolk, schilder, beheren samen hun atelier en galerie op de Mouthoeve in Boekel waar ze werken en exposeren. Zij kiezen de thema's voor de exposities uit, maar nodigen ook regelmatig gastexposanten uit. Dit keer dus keramiste De Goeij, die met haar kleiwerken goed bij het thema aansloot. ,,Het is een hele goede match'',, zegt de 64-jarige Udense keramiste. ,,Mijn werk is rauw, onverwachts, maar ook subtiel en verfijnd. Dat past moeiteloos.‘’

Klei is een fijne massa

De expositie bestaat uit ongeveer 40 werken van de drie artistiekelingen samen, waarvan de kleiwerken gemaakt zijn door De Goeij. Die heeft ze in de loop der jaren gemaakt. Vroeger experimenteerde ze nog met ander materiaal, maar klei won. ,,Dat is een hele fijne massa. Je hoeft je vinger er maar even in te zetten, en er ontstaat al iets'', zegt ze gepassioneerd. ,,Het geeft mogelijkheden om tot iets te komen, waarvan je van tevoren soms geen idee hebt. Ik ben er altijd mee bezig. Het werkproces stuurt mijn gevoel aan, tot het af is. Dan leg ik het weg, en kijk ik er niet meer naar.''

Voordat ze in dat stadium komt, laat De Goeij zich eerst inspireren. Dat doet ze vooral bij de Veghelse Noordkade. ,,Dat is een onuitputtelijke inspiratiebron'', zegt ze. ,,De grote silo's, een bezienswaardigheid op zich, zijn net kathedralen. Toen ik daar voor het eerst kwam, wist ik: dit is mijn plek. Ik voel me er heel senang bij, en je ziet het terug in mijn werk.''

Sneeuwwitje is te oppervlakkig

De drie vrouwen inspireerden elkaar tijdens het samenstellen, en hebben ervoor gezorgd dat er voor iedere bezoeker iets tussen zit. Ze benadrukken dat de expositie ook de moeite waard is voor bezoekers die niet zoveel met het sprookjesthema hebben. ,,We willen dat iedereen de kans krijgt om zelf iets uit onze werken te halen'', zegt Dolk. ,,Iedereen voelt, ziet en ervaart iets anders als ze binnenkomen. We zouden Sneeuwwitje en de 7 dwergen kunnen schilderen, maar dat zou te oppervlakkig zijn. We willen de diepte in gaan, zodat het werk een uitstraling krijgt. Er zit een bijvoorbeeld werk tussen dat vrij geïnspireerd is op The Lord of the Rings, maar dat zie je niet direct terug. Wij hebben dit alles gemaakt omdat wij het leuk vinden en met een eigen gedachte, maar een bezoeker is vrij om er iets anders uit te halen'', besluiten ze gezamenlijk.