Groen licht voor de vier windmolens langs de A50 in Veghel; zo komt het er uit te zien

VEGHEL - Veghel Wind(t) kan de vier windmolens gaan bouwen die langs de A50 komen ter hoogte van de Veghelse bedrijventerreinen. Het was nog wachten op een uitspraak van de Raad van State over de vergunning, maar die heeft vandaag geoordeeld dat die er mét enkele harde garanties kan komen.

Zo moet Veghel Win(d)t de harde garantie geven dat de windturbines na 25 jaar verwijderd worden en dat het gebied waar ze staan dan in oorspronkelijke staat wordt hersteld. Het bedrijf moet binnen één jaar nadat de eerste windturbine gebruiksklaar is opgeleverd een bankgarantie overleggen van 100.000 euro. Mocht het niet het niet aan zijn verplichtingen kunnen voldoen, bijvoorbeeld een faillissement, dan de gemeente dit bedrag kan innen.

Windturbine stilleggen bij veel slagschaduw

Ook zal de windmolenexploitant rekening moeten houden met enkele bedrijven die de turbines op korte afstand van zich krijgen. Fluidwell aan de Voltaweg, een van de bezwaarmakers, krijgt zo'n windmolen naast zich. Windturbine 3, zo oordeelt de hoogste bestuursrechter, moet verplicht in stilstand worden gebracht als de slagschaduw op de binnenruimtes van het bedrijf meer dan 136 uur per jaar per ruimte bedraagt. Met andere woorden, in een zonnig jaar zal windturbine 3 eerder stilgezet moeten worden dan in een bewolkt jaar.

Voor de rest heeft de Raad van State alle resterende bezwaren verworpen en de weg vrijgemaakt voor de bouw van de vierturbines. Deze einduitpraak volgde na een tussenuitspraak van een jaar geleden. Daarin gaf de hoogste bestuursrechter de gemeente Meierijstad vijf maanden de tijd om de fouten in het plan voor vier windturbines tussen de A50 en bedrijventerreinen de Amert en de Dubbelen te repareren. Dat heeft de gemeente al op 13 juli 2021 gedaan, alleen duurde het nog een tijdje voordat de Raad van State met de einduitspraak van vandaag kwam.

De beoogde locaties van de windmolens bij de Amert en de Dubbelen in Veghel.

Van 165 tot 200 meter hoogte

De vier windturbines zijn een initiatief van de Veghelse bedrijven Mars, Kuehne+Nagel, Friesland Campina en Vanderlande en windmolenbouwer Renewable Factory. Ze komen komen aan de rand te staan van de bedrijventerreinen De Dubbelen en De Amert, ten oosten van de A50. De laagste wordt geplaatst langs het evenemententerrein van de gemeente Meierijstad bij de Amert nabij natuurgebied de Aabroeken en is 165 meter hoog. De andere drie lopen op tot 200 meter hoogte in de richting van Eerde, tegenover natuurgebied het Wijboschbroek. Samen leveren ze zo'n 43.000 MWh aan stroom per jaar, dat zou goed zijn om 13.000 huishoudens van stroom te voorzien.

De gesprekken over de windmolens zijn tien jaar geleden al gestart. Eerst moest een milieueffectrapportage worden uitgevoerd en sinds 2019 is het in procedure. Omwonenden en verschillende bedrijven, waaronder Fluidwell, Rathuys en Ocean Outdoor Nederland zijn tegen de vergunning in beroep gekomen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.