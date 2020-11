Groen licht voor nieuw wijkje in Zijtaart met 85 woningen

De vraag naar nieuwe woningen in Zijtaart is groot. Verschillende jongeren staan in de startblokken om te gaan bouwen in hun eigen dorp, en de dorpsraad ziet jongeren en ouderen noodgedwongen verhuizen, vooral naar Veghel. Een half jaar geleden stuurde de dorpsraad nog een brief naar het college met de vraag vaart te maken. ,,We zijn in drie jaar tijd geen dag dichter bij beschikbare bouwkavels gekomen”, zo schreef de dorpsraad in maart.