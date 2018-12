‘Groep De Laak’ neemt Udens winkelcentrum Drossaard over

Bernheze zet deur op kier voor gifspuit dichtbij huizen

7:23 HEESCH - Tuinders mogen in Bernheze toch met gif werken in de spuitvrije zone rond woningen, als ze aantonen dat er geen gezondheidsrisico's ontstaan. Dit is het gevolg van een besluit dat de gemeenteraad nam na een stevig politiek debat.