Groepje jongeren steekt brand aan op houten vlonder in Veghel

Video Boeren voerden onaangekon­digd actie bij distribu­tie­cen­trum Jumbo in Veghel

5 juli VEGHEL - Een groep van zo'n zestig boeren protesteerde zaterdagavond onaangekondigd bij het distributiecentrum van de Jumbo aan De Amert in Veghel. Tientallen tractoren blokkeerden een entree en de weg. De politie was aanwezig en had de weg in beide richtingen afgezet. Ook Jumbo topman Frits van Eerd was zaterdagavond even op het terrein. Het protest is inmiddels afgelopen.