Groepsbedevaart naar Kevelaer kan eindelijk weer plaatsvinden

Sinds 1642 wordt er een als wonderbaarlijk beschouwde afbeelding van de Maagd Maria - bekend als ‘Troosteres der Bedroefden’ - vereerd. Acht genezingen die in een kapelletje in Kevealer plaatsvonden, zijn door de kerk erkend als wonder. Zo'n 800.000 gelovigen per jaar komen jaarlijks naar het kleine stadje.