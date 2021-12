Grondprijzen Boekel stijgen met name door hogere kosten voor bouwrijp maken

BOEKEL - Met name doordat het bouwrijp maken van gronden duurder is geworden, gaat Boekel de grondprijzen komend jaar verhogen. Met name voor sociale huurwoningen en starterswoningen blijft de stijging laag.

Die twee categorieën gaan met slechts vijf euro per vierkante meter omhoog. Voor alle overige categorieën: halfvrijstaande, vrijstaande en geschakelde woningen, neemt de grondprijs in 2022 toe met twintig euro per vierkante meter. ,,En daar scharen we ook voor rijtjeswoningen onder”, zegt wethouder Marius Tielemans. ,,Die worden vaak gebouwd door projectontwikkelaars die er vervolgens flink winst op maken.”

Verschil Boekel en Venhorst

Boekel blijft verschil maken tussen de grondprijzen in Boekel en in Venhorst. In die laatste plaats is bouwgrond gemiddeld 25 euro goedkoper dan in Boekel. De grondprijs voor bedrijfskavels blijft gelijk aan die van dit jaar. Met grondprijzen tussen de 210 en 315 euro per vierkante meter voor woningen, ligt Boekel onder de grondprijzen die de gemeenten Uden, Meierijstad en Landerd tot nu toe hanteren. In Uden variëren de prijzen dit jaar tussen de 220 en 360 euro per meter, in Meijerijstad tussen 275 en 455 euro en in Landerd tussen 258 en 295 euro per meter.

PeelrandWonen

De gemeente Boekel zet ondertussen fors in op woningbouw. Momenteel worden de uitbreidingsplannen De Burgt fase 1A en Voskuilen in Venhorst bouwrijp gemaakt. Daar komen respectievelijk 50 en 36 huizen. Ook wordt het bestemmingsplan De Burgt fase 1B in procedure gebracht. Daar is plaats voor 200 huizen in allerlei typen. Woningcorporatie PeelrandWonen gaat er sociale woningbouw realiseren dicht tegen het centrum aan. Verder weg komen dan tweekappers en vrijstaande huizen.

Bezwarentermijn

De bedoeling is dat het bestemmingsplan voor De Burgt fase 1B in december in de gemeenteraad komt. Daarna volgt een bezwarentermijn van zes weken. Wethouder Tielemans denkt dat dan begin volgend jaar begonnen kan worden met het bouwrijp maken van het gebied. Dat vergt volgens hem bijna een jaar. Ook kunnen dan de eerste kavels worden uitgegeven. Hij verwacht dat het daarna nog een jaar of anderhalf gaat duren eer de eerste huizen bewoond worden. En hij zegt bezig te zijn met het opstellen van een visie op woningbouw in Venhorst.