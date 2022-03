Grondprijzen Maashorst flink omhoog, kernen worden ontzien

Udens College gaat voor Oekraïne door met pop-upwinkel

UDEN - Om extra geld en spullen in te zamelen voor de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne gaan de leerlingen van het Udens college deze week nog door met hun pop-upwinkel in het centrum van Uden. De winkel in de Passage, tegenover Xenos, wordt tot en met woensdag gerund door leerlingen.

14 maart