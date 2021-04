Grondverkoop voor varkensstal krijgt groen licht in Staten, einde aan procedure van vijftien jaar

ZEELAND/DEN BOSCH - De vlag kan uit voor varkensboer Jo Hermens. Na vijftien jaar onzekerheid is nu ook de laatste hobbel genomen voor uitbreiding van zijn veehouderij aan de Peelweg in Zeeland. Provinciale Staten van Brabant stemden vrijdag in met de verkoop van een stuk grond dat Hermens nodig heeft om een stal te bouwen voor 3.000 varkens.

De uitbreiding van het varkensbedrijf ligt gevoelig in het dorp. Actiegroep Groen Graspeel vreest stankoverlast en probeerde tot op het laatst een stokje te steken voor de plannen. Het protest vond gehoor bij de PvdA in Brabant, die een poging waagde om de verkoop van de provinciale grond tegen te houden. Aan deze actie kwam vrijdag een eind: VVD, CDA, FvD, JA21, PVV, 50Plus en ChristenUnie/SGP stemden in met de verkoop.

Niet dat al die partijen meer varkens willen in Brabant. Het ging de voorstemmers meer om afspraken die in de afgelopen vijftien jaar zijn gemaakt met varkensboer Hermens. De veehouder mocht er daarom van uitgaan dat de provincie hem de grond zou verkopen. Bovendien verdedigde Hermens zijn uitbreidingsplannen tot aan de Raad van State aan toe met succes. Nu op de valreep alsnog afzien van de grondverkoop zou niet getuigen van een betrouwbare overheid, zo stelde een meerderheid in de Staten.

‘Drankje in de zon’

De Staten stemden in, ondanks een brief van de gemeenteraad van Landerd. Die schreef eerder deze week dat de grenzen aan intensieve veehouderij zijn bereikt in de Graspeel in Zeeland. De raad trapte donderdagavond zelf al op de rem door de bestemming ‘intensieve veehouderij’ weg te halen van een stuk gemeentegrond in het gebied. De brief uit Landerd kon niet voorkomen dat Hermens groen licht kreeg - de Staten vonden de afspraken uit het verleden zwaarder wegen.

De Staten stemden vrijdag al vroeger dan gepland over het voorstel, zodat varkensboer Hermens ‘vanmiddag in de zon al een drankje kan drinken’ op het voor hem goede nieuws, aldus Maikel Boon. Het PVV-Statenlid noemde de vijftien jaar durende procedure ‘een regelrechte blamage’. ,,Het is goed dat deze bestuurlijke zwarte bladzijde kan worden omgeslagen.”