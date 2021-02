Grondwater na natte tijd op veel plaatsen weer op peil, maar nog niet in de Maashorst

Afvalwater Nieuwe Hoeven Schaijk onderzocht op coronares­ten

28 januari SCHAIJK - Het afvalwater van de BrabantZorg locatie Nieuwe Hoeven in Schaijk wordt de komende weken onder de loep genomen. Gekeken wordt of in het afvalwater informatie op te halen is over verspreiding van coronabesmettingen, over de effecten van genomen coronamaatregelen én vaccinaties. Het gaat om een pilot van zes weken waarbij BrabantZorg, GGD Hart voor Brabant, Vital Zone Instituut en waterschap Aa en Maas direct samenwerken.