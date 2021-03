Groot complex voor spoedzoekers in Veghel van de baan

Spoedzoe­kers­com­plex Veghel op de tocht; ASV Autogroep koopt Fi­at-garage

21 december VEGHEL - Het door de buurt fel bekritiseerde spoedzoekerscomplex in Veghels Buiten is waarschijnlijk van de baan. De Fiat-garage is verkocht aan de ASV Autogroep, dat er heel andere plannen mee heeft dan een complex met 250 appartementen voor mensen in acute woningnood. De projectontwikkelaar gaat nog wel kijken of er een mouw aan te passen is.