Groot eerbetoon in kleine setting; herdenkingen Meierijstad vanavond op film

13:01 UDEN - Voor het eerst sinds 23 maart was er in Uden weer een weekmarkt. Het werd een sfeerloze bedoening met in totaal twaalf kramen rond een verder lege Markt. ,,Volgende week kan het zomaar anders zijn", hoopt marktmeester Pascal Donkers.