Groot nieuw distributiecentrum van FrieslandCampina op Foodpark Veghel

Op bedrijventerrein Foodpark is de logistieke reus al van ver af te zien. In 26.000 vierkante meter magazijn wordt onder meer de productie bewaard van DFE Pharma (DMV), ingrediënten voor de farmaceutische industrie. In Veghel wordt farmaceutische gemalen, gezeefde en inhalatie-lactose geproduceerd. Vanuit het nieuwe distributiecentrum vinden de producten hun weg binnen en buiten Europa. Per vrachtwagen binnen Europa en via de containerterminal naar de rest van de wereld.

Van negen naar drie distributiecentra

Het gebouw is hightech en biedt ruimte aan ongeveer 33.000 blokpalletplaatsen. Extra werkgelegenheid levert het nieuwe magazijn niet direct op. ,,Het is eerder behoud van werkgelegenheid", zegt woordvoerster Celine Wijnen van FrieslandCampina. Want de melkfabrikant gaat terug van negen naar drie distributiecentra in Nederland en daarom is het meer verschuiven van werkgelegenheid. ,,We doen dit om efficiënter en duurzamer te werken. We gaan in dit geval van een aantal jaren tachtig locaties naar een gloednieuwe locatie die voldoet aan de duurzaamheidsstandaard. Het gebouw is gasloos en verbruikt veel minder elektriciteit. En doordat we in Veghel via water kunnen vervoeren, zal de uitstoot van CO2 aanzienlijk omlaag gaan.”