Groot onderzoek naar woonwensen onder 15.000 inwoners Meierijstad

Onderzoeksbureau Companen uit Arnhem voert dit onderzoek voor de gemeente uit en de uitkomsten komen in een later stadium op de website van de gemeente te staan. Mensen kunnen aangeven over ze tevreden zijn over hun huidige woning, of ze plannen hebben om in de toekomst te verhuizen, wat voor soort woning ze dan willen en waar ze dan zouden willen wonen. De gemeente gebruikt dit onderzoek om te bepalen of het woonbeleid moet worden aangepast. In de kleine kernen, met Keldonk voorop, heeft al een soortgelijk onderzoek plaatsgevonden.