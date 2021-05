Groots huwelijksjubileum wordt in Erp klein gevierd

ERP – Ze hadden nooit durven hopen dit moment ooit samen mee te mogen maken. Toch is het deze week gebeurd. Joris en Annie Biemans zijn zestig jaar gelukkig getrouwd. En dat gaat groots gevierd worden in het klein. ,,Iets om samen bijzonder dankbaar voor te zijn.”

Joris, geboren en getogen in ’t Hurkske in Erp, vond ‘zijn’ Annie tijdens het 25-jarige huwelijksfeest van zijn ouders. Hij was daar om de liefde te vieren, zij om mee te helpen. Ze keken elkaar in de ogen en lieten nooit meer los. Zeven jaar later, op 3 mei 1961, werd het jawoord gegeven.

Keihard werken

Annie, geboren in Keldonk en de tweede oudste dochter uit een gezin van veertien kinderen, leefde toen al een zorgzaam leven. Hard werken heeft ze altijd gedaan. Samen met Joris – enige zoon uit een gezin met vier zussen – nam ze een aantal jaar na het huwelijk een boerenbedrijf over. Ze begonnen er met zeven koeien, een paar varkens en wat hennen. Het werken gebeurde met paard en kar, koeien werden gemolken met de hand en volle melkbussen vervoerd met de transportfiets. In de loop der jaren moesten ze noodgedwongen met de tijd mee, waarbij er plaats werd gemaakt voor een tractor, het bouwen van een nieuw huis en een grote loopstal. Ze bouwden, samen met hun zes kinderen, een bloeiend bedrijf op met honderdvijftig koeien.

Quote Dienstbaar, er zijn voor anderen, dat is Annie

Naast het werk is het echtpaar altijd betrokken geweest bij de gemeenschap. Annie vond het belangrijk om zichzelf te blijven ontwikkelen en maakte daarom tijd vrij om zich in te zetten als bestuurslid bij KVO en KBO. ,,Dienstbaar, er zijn voor anderen, dat is Annie”, legt de familie uit.

Prachtige herinneringen

Maar ook Joris deed meer dan alleen het keiharde zwoegen op de boerderij. Op jonge leeftijd werd hij leider van de Jonge Garde in Erp om zo de jeugd te vermaken met zijn creativiteit en humor. Zijn vader zat in het bestuur van het Veefonds in Keldonk, maar toen hij dit vanwege zijn gezondheid niet meer kon, heeft Joris zijn plek ingenomen. Ruim dertig jaar was hij er bestuurslid, totdat het Veefonds in 2000 ophield te bestaan. Ook was hij nauw betrokken bij de heroprichting van het Erpse Gilde, waar hij 23 jaar commandant is geweest. ,,Bijzondere jaren, die hen beiden veel voldoening en prachtige herinneringen opleverden.”

Wat ook voor mooie tijden heeft gezorgd, is hét Brabantse feest van het jaar: carnaval. Jarenlang genoten ze met volle teugen van de carnavalsoptochten in Erp. De creativiteit van Joris was daarbij onbegrensd. Vele vrije uurtjes besteedde hij aan knutselen.