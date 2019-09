Grootse herdenking van Market Garden in Eerde

Daarom roemde de Amerikaanse ambassadeur Pete Hoekstra uitgebreid de manier van herdenken in Nederland en de veteranen die aanwezig waren. Met name Dick Klein, die samen met zijn vrouw June deze dinsdag in Eerde het 70-jarig huwelijksjubileum vierde. Klein stond samen met zijn beste vriend Jabob Wingard in de Eerdse molen, die ze als observatiepost gebruikten, toen die laatste werd neergeschoten door de Duitsers. Hij stierf in zijn armen. Zittend tegenover die molen, 75 jaar later, ziet Wingard hoe kransen gelegd worden, hoe kinderen van de basisschool in Eerde hen bedanken voor het vrije leven dat ze dankzij de inzet van de veteranen gekregen hebben. Hoe Don Mills, zoon van een paratrooper van toen, ontroerd spreekt over het lef van deze mannen en het verlies van vele anderen. ,,Vrijheid krijg je niet cadeau. Maar het is het waard om voor te vechten. Bedankt dat jullie wilden vechten.”