Grootse plannen voor de Peel, maar hoe realistisch is het om nieuwe, duurzame dorpen uit de grond te stampen?

Prachtig en anoniem wonen tegen De Maashorst aan, tot die gewapende overval

9 augustus UDEN - Een dag na de woningoverval op Youtube-ster Nikkie de Jager is het, net als altijd, rustig in de Pnemstraat. De Jager woont hier in relatieve anonimiteit. Er stonden nooit drommen fans bij haar huis. Het onderzoek naar de overval is in volle gang, meldt de politie.