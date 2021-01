Grote brand bij kringloopwinkel in Uden

Volgens een woordvoerder van Veiligheidsregio-Noord is er een grote brand gemeld en zijn meerdere brandweereenheden opgeroepen. ,,Er werd gemeld dat er zwarte rook uit het dak kwam. Het hele gebouw is afgesloten en de poort is dicht, dus we vermoeden dat er niemand aanwezig is. Momenteel zijn we druk bezig om de brand onder controle te krijgen.”