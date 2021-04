Grote brand in huis met rieten kap bij Mill

Zes lintjes in Veghel, vijf in Zijtaart en een in Eerde

17:42 VEGHEL - Opvallend bij de lintjesregen in Meierijstad dit jaar: maar liefst vijf stuks in het toch relatief kleine Zijtaart. Ook zes Veghelaren ontvangen een lintje, twee van hen gaan voortaan zelfs door het leven als ridder in de Orde van Oranje-Nassau. In Eerde regende het één lintje.