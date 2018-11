Grote brand legt Udense stal in de as; tienduizenden kippen waren er net uit

UDEN - Aan de Voortweg in Uden zijn donderdagochtend twee kippenstallen uitgebrand. De brandweer ging er vanuit dat er 40.000 kippen in één van de stallen zaten, maar die bleken er vorige week uitgehaald.

De brand ontstond volgens de gemeente Uden tijdens onderhoudswerkzaamheden. Daarbij is isolatiemateriaal in brand gevlogen, dat kort, maar hevig brandde. Het gevaar bestond dat het vuur oversloeg op een gastank naast de stallen. De woonhuizen met rieten kappen in de buurt van de stallen liepen door de gunstige wind geen gevaar.

Het vuur is inmiddels geblust. De twee stallen zijn volledig uitgebrand. De flinke rookontwikkeling is daarmee ook voorbij. Vlak na het uitbreken van de brand, rond 9.45 uur, trokken grote rookwolken over natuurgebied De Maashorst en zelfs over knooppunt Paalgraven ter hoogte van Oss.

Er zijn geen slachtoffers gevallen bij de brand. Ook is er geen asbest vrijgekomen.

Geen kippen dood

De buren stonden vanaf hun eigen terrein te kijken hoe de brandweer met succes probeerde de omliggende gebouwen van de vlammen te redden. Volgens de buurvrouw waren de tienduizenden vleeskuikens in de stal juist vorige week afgevoerd. De stal is afgelopen dagen schoongemaakt en was bijna klaar voor een nieuwe lichting kuikens.

Bij eerdere stalbranden in de afgelopen tijd kwamen wel tienduizenden dieren om. Zo lieten vorige week 4.000 varkens het leven bij een brand in Asten-Heusden. In totaal zijn volgens Wakker Dier dit jaar 121.000 dieren omgekomen bij 17 stalbranden.

Volledig scherm De stalbrand in Uden. © Jeroen Appels/Van Assendelft

