Grote brand met explosies legt loods in Sint Hubert in de as

TBS-ad­vies voor Mierlonaar die vrouw in Huize Padua mishandel­de

8:50 DEN BOSCH/BOEKEL - De 23-jarige Mierlonaar die op 5 februari in Huize Padua in Boekel een vrouw hard in haar gezicht sloeg, moet naar een tbs-kliniek. Dat stellen drie gedragskundigen in een rapport over de verdachte. Het slachtoffer liep zwaar letsel op door de klap.