Grote intocht Sint in Veghel afgelast

VEGHEL - Er komt dit jaar géén grootse intocht van Sinterklaas in Veghel. Dat meldt het Veghelse Sint Nicolaas-comité. Veghel heeft in deze regio traditiegetrouw de grootste intocht, waarbij meer dan 200 Pieten meedoen. Die krijgen in een volgende editie een andere uitstraling.

Het comité is van mening dat de goedheiligman niet op een veilige en verantwoorde wijze kan worden onthaald. De intocht in Veghel wordt jaarlijks door vele duizenden kinderen en hun ouders bezocht. Daarom komt er een alternatief, want ook dit jaar zal Sinterklaas Veghel aandoen, meldt het comité. Hoe precies, dát houdt het Sint Nicolaas-comité nog even geheim.

,,Met duizenden langs de haven en de Hoogstraat staan om de Sint toe te zwaaien is in de ogen van het comité geen veilige optie, omdat onder meer de 1,5 meter afstand niet kan worden gegarandeerd", vindt voorzitter Philip van de Brand van het comité.

Pietendiscussie

De organisatie heeft ook besloten om de uitstraling van Piet te veranderen. ,,Hierover is intern lang gesproken en uitvoerig overlegd met de Sinterklaas-comités uit Schijndel en Sint-Oedenrode, de gemeente en het Veghels onderwijs. Al enkele jaren volgt het comité vanaf de zijlijn nauwlettend de discussie rondom de uitstraling van Piet. Zij is altijd van mening geweest dat er geen directe aanleiding of noodzaak was om de kleur van Piet aan te passen. Geluiden vanuit de Veghelse gemeenschap én de huidige ontwikkelingen in de maatschappij heeft het comité doen besluiten om de uitstraling van Piet onder de loep te nemen. We willen een feest waarbij iedereen zich prettig en welkom voelt. Dat feest, die traditie, willen we voor de toekomst behouden en op een verantwoorde manier waarborgen”, licht Van den Brand toe.

Schoorsteenpiet

In de kleur en uitstraling van Piet gaat het comité de lijn van de landelijke intocht volgen. Ook het Veghelse onderwijs gaat dat doen. Voor de intocht betekent dit dat de komende jaren stapsgewijs de schoorsteenpiet definitief zijn intrede doet, voorzien van roetvegen in zijn gezicht. Over de exacte invulling wordt nog gesproken.,,Dit jaar zonder intocht gaan we gebruiken om daar goed over na te denken. We schakelen daarbij ook de hulp in van enkele betrokken Veghelaren die deze transformatie graag mee vorm geven”, aldus Van den Brand. Belangrijk is daarbij volgens hem dat iedereen voor ogen houdt voor wie het feest wordt georganiseerd: de kinderen. “Die maakt het niet uit hoe Piet er precies uitziet. Als hij maar aan de zijde van Sint staat en de magie levend houdt.”

