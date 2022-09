Grote kreeft in het water verrast vrijwillige wateronderzoekers bij Kasteel Heeswijk

Wethouder opent deelkast­jes in Boekel en Venhorst: ‘Het gaat er vooral om dat we verspil­ling voorkomen’

BOEKEL - Mensen helpen zit bij Cindy Schaminee in Boekel in de genen. Het was dan ook geen verrassing toen er onlangs een deelkastje op haar oprit verrees waar mensen die het nodig hebben, spullen uit kunnen halen die anderen erin hebben gestopt. Vrijdagmiddag opent wethouder Henri Willems het kastje officieel en daarmee tegelijk symbolisch alle twaalf kastjes in Boekel en Venhorst.

22 september