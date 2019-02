Grote plannen bij luxe B&B in Heeswijk-Dinther

De Bed & Breakfast ‘Life is Good’ van Jeroen en Mandy Verhoeven aan de Fokkershoek in Heeswijk-Dinther draait als een tierelier. Het begon met een vijf sterren One Room Hotel, ruim een jaar geleden kwam er een boomsuite bij. Wie dit jaar nog wil overnachten in de luxe boomhut op vier meter hoog in een oude eikenboom, moet snel zijn. Tot eind december zijn veel weekenden volgeboekt. Maar ondanks het succes gaan Jeroen en Mandy niet achterover leunen. Integendeel. Het paar dat afgelopen jaar nog werd gekozen tot beste jonge ondernemers van Bernheze, zit boordevol plannen.