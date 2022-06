Grote stroomstoring in omgeving van Uden: bijna vijfduizend huishoudens zonder stroom

Dorp van Joop Neijs maakt zich zorgen om toekomst Loosbroek: ‘Dat wordt nog wat, het moet hier geen bejaarden­oord worden’

LOOSBROEK - De 76-jarige Joop Neijs woont al ruim dertig jaar in Loosbroek, daarvoor in Uden maar is geboren en getogen in Overijssel. Hij omschrijft zichzelf als ‘superimport’. In het verleden werkte hij voor de overheid, maar Neijs is inmiddels gepensioneerd en vult zijn dagen met klussen, tuinieren, koken en het volgen van de lokale gemeentepolitiek.

