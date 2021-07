Grote stroomstoring in Veghel, Erp en Heeswijk-Dinther opgelost

Explosie bij huis in Veghel, veel schade aan deur en auto's

3 juli VEGHEL - Bij een huis aan De Scheifelaar in Veghel is in de nacht van vrijdag op zaterdag een explosief afgegaan. Daardoor is veel schade ontstaan aan de deur van de woning. Ook raakten meerdere auto's in de straat beschadigd.