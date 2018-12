Grote uitslaande brand verwoest loods in Nistelrode

BrabantTa­lent brengt Uden in hartverwar­men­de kerstsfeer

16 december UDEN - In de regio Oss zijn ze al lang wereldberoemd, in Uden weten ze nu ook wat zangschool BrabantTalent in huis heeft. In de fraaie Kruisherenkapel werd dit weekeinde drie keer het eigentijdse kerstverhaal ‘Nu dat jij er bent’ opgevoerd. Een hartverwarmende voorstelling.