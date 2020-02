Guus en Thijs zijn Nederlands kampioen tuinaanleg: ‘Ooit samen eigen bedrijf’

Knoerissen accepteren horeca-mun­ten niet, alleen pinnen in carnavals­tent op de Markt Uden

17:33 UDEN - Het was te verwachten in de ‘muntenoorlog’ tijdens carnaval in Uden: de Knoerissen accepteren geen muntjes van de horeca. Het is een reactie op de cafés die eerder al duidelijk maakten dat zij tijdens carnaval geen biermuntjes willen van Markant dat samen met de Knoerissen de omstreden carnavalstent exploiteert.