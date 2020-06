GVB wil dat provincie naar Zuidwand Boekel kijkt

BOEKEL - Als het aan de Boekelse coalitiepartij GVB (Gemeenschapsbelang Venhorst Boekel) ligt, wordt de Provinciale Retailadviescommissie om advies gevraagd over de toekomstige Zuidwand. Dat stelt ze voor in een groot aantal vragen aan het college van Boekel.

Omdat er in Brabant al jaren meer aanbod dan vraag naar winkelruimte is, werd in 2016 een speciale adviescommissie opgericht die Gedeputeerde Staten, maar ook gemeenten advies uitbrengt over detailhandelvraagstukken. De leden van de commissie hebben kennis op het gebied van detailhandel, vastgoed, consumentengedrag, leefbaarheid en ontwikkeling van binnensteden.

Gereserveerd over de miljoenen kostende plannen

De fractie GVB is uiterst gereserveerd over de miljoenen kostende plannen voor de bouw van de Zuidwand in Boekel waar twee supermarkten en tussengelegen kleinere winkels van Boekel een ‘winkeldorp’moeten maken. De fractie heeft het college van B en W een groot aantal schriftelijke vragen gesteld. Het wil daarop voor de eerstvolgende raadsveradering van 25 juni antwoord.

Brief van Coöp

Aanleiding voor de vele vragen vormt de brief die Coöp onlangs aan de Boekelse raadsleden stuurde. Daarin werd gesteld dat Aldi wel degelijk naar de Zuidwand wilde verhuizen, maar nooit een faire kans heeft gehad. GVB zet vraagtekens bij de werkwijze van projectontwikkelaar Van Wanrooij uit Geffen en het Bureau Stedelijke Plannen.

Notitie gerectificeerd

GVB vindt het vreemd dat een notitie, die een rol speelde in de vaststelling van het bestemmingsplan voor de Zuidwand, twee maanden na vaststelling van het bestemmingsplan wordt gerectificeerd op basis van de ingebrachte zienswijzen tegen dat plan. Die notitie werd opgesteld door Bureau Stedelijke Plannen.

Aannames

Naar de mening van GVB staan in dat stuk van Bureau Stedelijke Plannen veel aannames, onder meer over het aantal potentiële klanten voor de supermarkten . De opstellers gaan uit van twee supermarkten voor in totaal 10.000 inwoners. GVB vindt dat daar de inwoners van Venhorst vanaf getrokken moeten worden, omdat dat dorp over enkele maanden een eigen supermarkt krijgt.

Quote Voor zover wij weten is verhuizing van de slager en de bakker dat niet meer aan de orde fractie GVB Ook worden in dat rapport aannames gedaan over de verhuizing van de plaatselijke slager en bakker naar de Zuidwand. ,,Voor zover wij weten is dat niet meer aan de orde”, stelt de fractie.

In de raadsvergadering van 25 juni wordt de raad gevraagd in te stemmen met een nieuwe centrumvisie. Belangrijk onderdeel daarvan is het regelen van het parkeren voor de Zuidwand.

Parkeren

Volgens GVB moeten particuliere ondernemers in Boekel voor iedere 100 vierkante meter vloeroppervlak vijf parkeerplaatsen realiseren. Projectontwikkelaar Van Wanrooij krijgt op basis van een super van 1600 vierkante meter tachtig parkeerplaatsen op kosten van de Boekelse gemeenschap, aldus de partij.