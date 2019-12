Haat-liefde verhouding met sporthal Udens College: ‘Facilitair gewoon een lachertje’

Verkwisting van geld. Anders kan hij het niet omschrijven. Robert Roomer, voorzitter van handbalclub Helios '72 had liever gezien dat de drie miljoen euro voor de splinternieuwe sporthal verstandiger was gebruikt. ,,Als de gemeente beter naar de wensen van de Udense sportclubs had geluisterd was er voor hetzelfde geld een betere accommodatie neergezet. Nu voldoet ze niet en laten clubs de hal links liggen.”



,, Er is geen tribune waar je flink wat publiek kwijt kunt, het aantal douches is beperkt en de publieksruimte kan alleen door buitenom de hal te lopen worden bereikt. De weg binnendoor, via de school, is buiten schooltijden afgesloten. Onpraktisch", aldus Roomer, die stelt dat er 'gewoon niet goed over is nagedacht'.