Halfvastenfeesten zag nog geen cent terug van twee ton coronaschade en begint proces tegen verzekering

Halfvasten­fees­ten Zeeland gaan niet door, tenten afgebroken

13 maart ZEELAND - Normaal is het nu een periode van opbouwen en voorbereiden. Maar bij de Halfvastenfeesten in Zeeland is sprake van de omgekeerde beweging: afbouwen. Want ook voor dit festijn is het doek door de coronacrisis gevallen. Deze feesten stonden voor eind maart op de rol.