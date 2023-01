Halfvastenfeesten Zeeland in de startblokken, Mart -’Bacardi’- Hoogkamer komt

ZEELAND - Carnaval kriebelt op veel plaatsen maar in Zeeland kijken ze al een paar weken verder naar de traditionele Halfvastenfeesten. Die worden dit jaar gehouden op vrijdag 17 en zaterdag 18 maart in de feesttent op het terrein aan de Reekseweg-Middenpeelweg. Mart Hoogkamer, bekend van zijn zomerhit ‘Zwemmen in Bacardi Lemon’ - is in elk geval van de partij.

Over de rest van de artiesten die optreden, wil Jos van den Broek nog niet te veel verklappen. ,,We vinden het leuk om die mondjesmaat bekend te maken", zegt de man die samen met Harold van Tiel weer tekent voor de organisatie. ,,We houden ook elk jaar een gaatje vrij voor een topper of artiest die bijvoorbeeld rond carnaval nog een hit scoort. We hebben een goede naam en streepje voor bij de boekingsbureaus dus altijd wel een mooi programma.”

Weer een mooi feestje

Ook dit jaar verrijst er aan de Reekseweg een enorme feesttent, 85 bij 40 meter groot. Daar gaan volgens Van den Broek met gemak enkele duizenden bezoekers in. De kaartverkoop voor de Halfvastenfeesten begint dinsdag 17 januari om 18.00 uur. Kaarten kosten 30 euro per avond, 40 euro voor een combiticket. Net als voorgaande jaren ligt op vrijdag de nadruk op dance, de zaterdag is gereserveerd voor (veel Nederlandstalige) feestmuziek.

,,We hopen er voor Zeeland en omstreken weer een mooi feestje van te maken. Vorig jaar is dat op het laatste moment ook gelukt toen de coronaregels werden versoepeld. Maar nu kunnen we echt de puntjes op de i zetten", zegt hij. En ook al claimt Paaspop dat het elk jaar de aftrap geeft voor het festivalseizoen, volgens Van den Broek zijn dat toch echt de Halfvastenfeesten. ,,Zij zijn misschien wel groter, maar wij toch echt de eerste zo lang halfvasten voor Pasen valt", zegt hij lachend.

Dikke streep eronder

Vorig jaar had de organisatie nog te maken met de nasleep van de editie in 2020 die vanwege corona plotseling werd afgeblazen waardoor een schadepost van twee ton overbleef. ,,Daar hebben we een dikke streep onder gezet", zegt Van den Broek. ,,Je kunt aan de gang blijven met de verzekering maar dat heeft geen zin. Ja, je kunt zeggen dat wij ons verlies hebben genomen.”

Om hoeveel geld het gaat, zegt hij liever niet: ,,Als mensen dat bedrag horen geloven ze het toch niet of ze verklaren ons voor gek. Soms heb je een tegenvaller, soms zit het mee. Dat moet wel een beetje in evenwicht zijn.”