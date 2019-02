Halve eeuw RKSV Boerdonk: ‘Het begon met de dubbeltjespot’

Erelid Rini Weijers was er vanaf het begin bij. Hij weet het nog goed. ,,Een groepje jongens in het dorp voetbalde graag. We deden dat bij de oude boerenbond, of bijvoorbeeld bij Willem Vossenberg op het veld. Omdat de bal versleet, begonnen we een dubbeltjespot voor een nieuwe voetbal. Wie een dubbeltje inlegde, mocht mee voetballen. In andere dorpen werden toen al voetbalverenigingen opgericht.