Handdruk bezegelt bouw van 17 sociale huurwoningen in Veghels Buiten

VEGHEL - Woningcorporatie Area bouwt 17 sociale huurwoningen in Veghels Buiten. Donderdag 20 december bezegelden directeur Jan van Vucht van Area en wethouder Eric van den Bogaard namens de gemeente Meierijstad deze afspraak met een handdruk en ondertekening van een contract. De huizen staan gepland voor eind 2019 in het buurtschap dat De Kloostertuinen heet.

Het is inmiddels al het vijfde plan waar Area sociale huurwoningen bouwt in Veghels Buiten. Eerder werden sociale huurwoningen gebouwd in buurtschap Barbarahoeve en in drie andere delen van buurtschap De Kloostertuinen.

Voor het eind van het jaar worden ook contracten getekend met ontwikkelaars Cedrus Vastgoed en Earth & Eternity, meldt de gemeente Meierijstad. In een drietal buurtschappen in Veghels Buiten bouwen deze ontwikkelaars in totaal 43 huizen in meerdere typen en prijsklassen.

De VOF Veghels Buiten start eind 2019 met de bouw van de eerste fase van 68 woningen in buurtschap Het Gehucht. Ook daarvoor werd op donderdag het contract getekend. Eric van den Bogaard is blij met de stappen die gezet worden op het gebied van woningbouw in Veghel. ,,Er is veel behoefte aan betaalbare huur- en koopwoningen in onze gemeente.”