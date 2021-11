‘Handen uit de mouwen steken’ voor Krollenloop hardlopers

De Krollenloop startte zondagmiddag met de jongste lopers op de 1 kilometer. Vrijwilligers waren eerder in de ochtend al actief voor de 7e Krollenloop in Veghel. Met het opbouwen, mensen inschrijven en het paraat staan in de omkleedruimtes. De Krollenloop is niks zonder hulp van vrijwilligers.

De Veghelse Krollenloop kon dit jaar gelukkig weer doorgaan. Met diverse afstanden voor kinderen en volwassenen, toch een mooi regionaal loopevenement. Geliefd omdat er loopclinics zijn, er een tijdregistratie is en dat het goed geregeld is door de dag heen. En dat lukt natuurlijk alleen met een goede voorbereiding vooraf, diverse sponsors én vrijwilligers die de hele zondag in touw zijn. Harrie Lunenburg is vrijwilligerscoördinator. Hij begon de dag met opbouwen, maar is verder de hele zondag aanspreekpunt voor ‘zijn’ vrijwilligers, bijna honderd mensen.

,,Overal zijn ze actief. Zo hebben we motorrijders die met de lopers meerijden. Voorop om de weg te wijzen aan de snelste lopers en achterin bij de laatste lopers, zodat de vrijwilligers aan de kant weten dat er even geen lopers meer komen. Die kunnen dan eventueel even hand-en-spandiensten elders doen”, legt Lunenburg uit. ,,Vier fietsers doen een vergelijkbare taak.”

Middenin centrum

Wim Tibosch is een van die fietsers. Hij is al jarenlang actief bij de Krollenloop. ,,Vanmorgen om acht uur begon ik met dranghekken en spandoeken plaatsen, met hulp van een heleboel anderen”, vertelt Tibosch. ,,Ik deed zelf ooit aan hardlopen en de gezellige sfeer hier trekt me aan. En leuk dat het midden in het centrum is. Lopers melden zich enthousiast aan en later zie je de ontlading als ze het gehaald hebben.” De andere begeleiders op de fiets zijn Leon de Wit en de neven Piet en Mais Vissers.

Mais Vissers verduidelijkt: ,,We komen met de mooiste verhalen thuis, ook door lopers die niet getraind hebben of ziek zijn geweest en het dan moeilijk hebben.” Leon de Wit lacht en vervolgt: ,,Ik heb weleens geruild. Degene die het moeilijk had op de fiets en ikzelf lopend.”

Dit jaar doen ruim dertienduizend lopers mee. Een stuk minder dan twee jaar geleden, maar de organisatie is dik tevreden. Speaker Ton de Kort geeft als vanouds weer weetjes. Dat de meeropbrengst van de Krollenloop dit jaar voor de circusschool van Mr. Poehaa en Joseph Staete is. En dat er 17.000 duizend krollen, anijsbroodjes met speculaas, uitgedeeld gaan worden.

Royaal applaus

Bij de warming-ups springen bedrijven- en vriendenteams mee maar ook ouders met hun kinderen, om daarna ieder de eigen afstand te gaan lopen. Publiek moedigt die lopers enthousiast aan. Ook in het Julianapark worden woorden geroepen als ‘succes’ en ‘zet ‘m op’. Als het voor de lopers er bijna opzit, krijgen ze daar in het park, fit of uitgeput, royaal applaus.

Vanuit koor Lavita uit Mariaheide zijn dit jaar door blessures ‘slechts’ vijftien vrijwilligers actief. Gijs Kemps, Elly Verhoeven en Corrie Verkuijlen zijn ingedeeld bij Hub. In die school kunnen lopers hun spullen afgeven en na afloop douchen. ‘Bedankt’ klinkt het steeds als er een loper de deur uitgaat. ,,Het geeft ze een vertrouwd gevoel dat wij hier zitten. En bij sommigen merk je dat ze echt een praatje nodig hebben”, vertellen de drie elkaar aanvullend.

Volledig scherm Lopers in het Julianapark aan het begin van hun vijf kilometer. © Franka Willems

Volledig scherm Van links naar rechts neven Piet en Mais Vissers, Leon de Wit en Wim Tibosch die de loopgroepen op de fiets begeleiden. Erachter bereiden de jongste lopers zich voor met een warming-up. © Franka Willems