Handtekeningen gezet: aanpak van centrum Veghel (en meer) krijgt nu echt vorm

Veertien ton zware Lourdes­grot in Boekel in zijn geheel verplaatst

18 mei BOEKEL - Slechts weinig Boekelaren wisten waarschijnlijk van het bestaan, maar sinds deze dinsdag is daar verandering in gekomen. Een Lourdesgrot staat plots in het zicht, pal achter de kerk, aan de Burgtstraat. Daar kwam een hoop voorbereiding en een grote takelwagen aan te pas.