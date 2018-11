Hannes d’n Derde kan niet wachten om te regeren over Kuussegat

Han Versantvoort (49) is geboren in Eindhoven en hij bracht zijn jeugdjaren tot zijn 8e door in Son en Breugel en kwam daarna naar Veghel. Hij woont met zijn drie kinderen in de Vijverwijk. Hij is 8 jaar gelukkig in de liefde met Rian. Hobby’s zijn golfen, voetbal (kijken) en koken. Al meer dan 25 jaar zit hij in het vak ‘verzekeringen’. In 2016 startte hij zijn eigen onderneming: Calvo Advies.