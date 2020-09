Hans van Luit ‘de weldoener van Uden’ overleden

Van Luit stapte in 1989 van Sony over naar EMI en kreeg de opdracht de in Uden net gesloten platenfabriek om te bouwen tot een cd-fabriek. Dat werd een groot succes. ,,Het is niet mijn verdienste, we hebben gewoon de tijd mee", zei hij altijd. In 2004 was het afgelopen: in het kader van een wereldwijde bezuiniging werd de cd-fabriek in Uden verkocht. Van Luit heeft zich daar jarenlang tevergeefs tegen verzet.