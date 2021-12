Hap, en de fietsbrug bij de Aabroeken is weg

VEGHEL - Een paar flinke happen met de kraan, en opeens is het fietsbruggetje over de Aa bij de Vijverwijk in Veghel foetsie. Nog een paar weken, dan komt er een nieuw en groter exemplaar terug.

Fietsers die via Dorshout van en naar de bedrijventerreinen van Veghel fietsen moeten nog tot 24 december omfietsen via de Oranjewijk. Want de oversteek over de Aa kan niet meer gemaakt worden via het Gazellepad. De fietsbrug, die parallel liep aan de spoorbrug bij de Aabroeken, is er niet meer.

De nieuwe brug krijgt ook een voetpad

De bestaande brug was versleten, verklaart de gemeente Meierijstad. Hij wordt in zijn geheel, dus inclusief de landhoofden, vervangen door een nieuwe brug. Die nieuwe brug wordt 5,5 meter breed, de oude was 4 meter breed. En dat heeft te maken met een voetpad dat er op komt.

De nieuwe brug maakt onderdeel uit van het tracé van de snelfietsroute die straks wordt aangelegd. Het bruggetje over de Aa is al in het vooruit hierop vervangen. ,,Dat moest in verband met de toestand van de huidige brug", aldus de gemeente.