Hard werken bij de buitendienst in deze stormachtig tijd. ‘Maar we kunnen het werk nog aan’

,,Wij hebben wel wat extra werk gehad na de stormen van afgelopen weken", zegt een woordvoerster van de gemeente Landerd. ,,Er zijn in onze gemeente in totaal acht bomen omgewaaid die opgeruimd moesten worden. Ook her en der afgebroken takken die weggezaagd moesten worden. Verder hebben wij ook twee keer een borstelronde uitgevoerd om de kleine afgebroken takken van de fietspaden weg te vegen.”

Extra mankracht is niet nodig

Bij grote stormschade en omgevallen bomen is de brandweer er vaak als eerste bij. De medewerkers van de buitendienst of groenvoorziening moeten daarna aan de bak om de boel op te ruimen. In Landerd konden ze het werk allemaal zelf behappen. En zo is het ook bij de andere gemeenten in de regio. Bernheze heeft het schoonmaken van trottoirs en straten volledig uitbesteed. ,,We hebben hier vanwege de storm geen extra capaciteit op ingezet. We verwachten dat de eventuele extra puinhopen die door de storm zijn veroorzaakt, binnen de reguliere onderhoudswerkzaamheden meegenomen kunnen worden", laat de gemeente weten.

Grote eik wordt een wegversperring