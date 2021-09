Harold van den Broek lijsttrekker bij ‘Voor de Dorpen’

Briljanten echtpaar Van Lank­veld-Bouwde­wijns: ‘Genieten van vrije tijd en familie’

25 september KELDONK - Op de kermis in Mariahout ontmoetten Koos van Lankveld (91) en Dien van Lankveld- Bouwdewijns (91) elkaar. Zeven jaar later, in 1956, trouwde het echtpaar. Op 25 september is het echtpaar uit Keldonk 65 jaar getrouwd en vieren ze hun briljanten huwelijk.