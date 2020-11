Harrie Hanenberg uit Boekel, oudste Brabander, overlijdt op 106-jarige leeftijd

Hanenberg woonde al sinds zijn negentigste in een aanleunwoning bij Sint Petrus. Zelfstandig, al kreeg hij veel hulp van zijn negen nog in leven zijnde kinderen en kleinkinderen. Vorig jaar werd zijn 105-de verjaardag nog gevierd met een vendelgroet van het gilde Sint Agatha. Ook kreeg hij toen een medaille terug, die hij vlak na de oorlog in 1946 had gewonnen met koe Bertha, maar in de jaren ’80 kwijt was geraakt. De heemkundekring kwam hem tegen in een weiland, toen ze daar zochten met metaaldetectoren.

Hanenberg was de oudste mannelijke inwoner van Brabant. Er waren twee vrouwen ouder dan hij, maar zij overleden eerder dit najaar. Of er inwoonsters zijn die ouder waren dan 106 jaar is niet duidelijk.