Harrie Sanders (91) overleden, medeoprichter van de Trap-in Uden

Via UConnect een eerste contact voor een bijbaantje of een stage bij bedrijven in de regio

UDEN - Vmbo-leerlingen kunnen er de eerste contacten leggen voor een stage of bijbaantje, bedrijven kunnen zich aan de nieuwe generatie presenteren als interessante werkplek voor de toekomst. Dat is de insteek van UConnect, een beroepen- en informatiemarkt die donderdag 7 april in Uden wordt gehouden. Plaats van handeling is sporthal De Stigt, pal naast de school.

