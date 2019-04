Harry van Tiel op eigen houtje verder in de Landerdse gemeenteraad

NOS komt naar Veghel voor debat ‘Europa’

12:06 VEGHEL - De NOS houdt op de vooravond van de Europese Verkiezingen in Nederland een verkiezingsavond op de CHV Noordkade in Veghel. Twaalf Nederlandse lijsttrekkers gaan op woensdag 22 mei met elkaar in debat, het programma NOS Nederland Kiest: De Stemming is die avond live te zien op NPO1.