Hart is allang niet meer ‘die Schijndelse partij’: fris, fanatiek en succesvolle acties voor héél Meierijstad

Jes uit Schijndel schrikt van kaalslag in ‘haar’ natuurge­bied­je, maar het komt goed

SCHIJNDEL - Even was er paniek bij Jes Merx van het Natuur- en Milieucentrum Schijndel. De natuur langs de vijver waar ze bijna dagelijks wandelt, was verwijderd. Maar de gemeente Meierijstad belooft dat het helemaal goed kom. ,,De berm ziet er straks weer frisgroen uit.”

10 maart