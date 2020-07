HBO-diploma uitgereikt met de brandweer en Radar Love

Twee verdachten aangehou­den in Uden en Veghel na groot drugsonder­zoek: tienduizen­den euro's en hennepkwe­ke­rij gevonden

17:47 ZEELAND/UDEN/VEGHEL - Na de vondst van een drugslab in Zeeland op 12 januari dit jaar zijn dinsdag twee verdachten aangehouden. Het gaat om een 33-jarige man uit Veghel en een 63-jarige man uit Uden. Tijdens het onderzoek naar de verdachten vond de politie tienduizenden euro's en nog een verborgen hennepkwekerij in een industriepand in Uden.