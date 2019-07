Hé, een wild zwijn in een wei bij Loosbroek?

Controles in zes gemeenten leren: huisves­ting arbeidsmi­gran­ten nog vaak niet op orde

6:34 HAAREN - Werkgevers, uitzendbureaus en huisjesmelkers leren te weinig van controles naar de woon- en werkomstandigheden van arbeidsmigranten. Keer op keer blijkt dat de brandveiligheid niet in orde is, er te veel Oost-Europeanen in één huis wonen of dat ze niet ingeschreven staan bij de gemeente. In de belabberdste gevallen komen al die misstanden voor in één pand. ,,We komen steeds weer dezelfde overtredingen tegen”, stelt Fred Emmerik van Kenniscentrum Handhaving van de Vereniging Nederlandse Gemeenten.